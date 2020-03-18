Саудівська Аравія скликає лідерів країн G20 на онлайн-саміт у зв'язку з ситуацією, що склалася внаслідок поширення коронавірусу у світі.

Про це повідомляється на офіційній сторінці G20.

“Саудівська Аравія зв’язується з країнами G20 з метою скликати онлайн-саміт лідерів G20 на наступному тижні через коронавірус у світі та його вплив на економіку”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що лідери країн G20 будуть координувати свою політику для захисту людей та глобальної економіки.

Очікується, що саміт відбудеться на наступному тижні.

Раніше повідомлялося, що коронавірус діагностували у всіх країнах Європи.