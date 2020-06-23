Саудівська Аравія обмежила кількість людей, які зможуть в цьому році здійснити паломництво до мусульманських святинь. Віруючі з інших країн не зможуть відвідати хадж.

Про це повідомляє CNN.

Відвідати Мекку та інші місця зможуть тільки ті іноземці, які проживають в країні.

“Це рішення прийнято для забезпечення безпечного здійснення хаджу при дотриманні всіх превентивних заходів щодо захисту мусульман і суворого дотримання навчань ісламу для збереження нашого здоров’я і безпеки”, – йдеться в заяві уряду країни.

Міністерство охорони здоров’я вважає, що ризики від коронавірусу “будуть рости і далі. Але поки немає вакцини для тих, хто заражений цією хворобою, необхідно зберегти безпеку для здоров’я у всьому світі”.

На даний момент в Саудівській Аравії зафіксували 161 005 випадків COVID-19, з них 105 175 осіб вже одужали і 1 307 померли від ускладнень.

Хадж – паломництво, пов’язане з відвідуванням Мекки та її околиць в певний час. Хадж є п’ятим стовпом ісламу після Шахади, молитви, милостині та посту. Цього року період хаджу припадає на 28 липня – 2 серпня.