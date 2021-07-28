Саудівська Аравія накладе трирічну заборону на поїздки для громадян, які подорожують до країн, що входять у "червоний список" королівства, в рамках зусиль щодо стримування поширення коронавірусу і його нових штамів.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

“Будь-хто, хто буде викритий в поїздках в заборонені країни, буде притягнений до юридичної відповідальності і суворо покараний після повернення. Йому буде заборонено подорожувати протягом трьох років”, – сказав представник МВС Саудівської Аравії.

Саудівська Аравія заборонила поїздки або транзит в ряді країн, включаючи Афганістан, Аргентину, Бразилію, Єгипет, Ефіопію, Індію, Індонезію, Ліван, Пакистан, Південну Африку, Туреччину, В’єтнам і Об’єднані Арабські Емірати.

“Міністерство внутрішніх справ наголошує, що громадянам, як і раніше заборонено подорожувати безпосередньо або через іншу країну в ці держави або будь-які інші, які ще не контролюють пандемію або де поширилися нові штами”, – додав чиновник.

У королівстві, найбільшій державі Перської затоки з населенням близько 30 мільйонів осіб, у вівторок було зареєстровано 1379 нових випадків зараження COVID-19, внаслідок чого загальне число випадків захворювання досягло 520 774 осіб і 8 189 смертей.