Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Саудівська Аравія послаблює комендантську годину введений через коронавірус у всій країні, крім Мекки, де продовжує діяти 24-годинна заборона на пересування.

Державне інформаційне агентство SPA повідомило, що комендантська година збережеться в місті Мецці та в районах, які раніше перебували в ізоляції. За межами цих виняткових зон комендантську годину буде скасовано з 9 до 17 годин, починаючи з неділі до 13 травня.

Королівський наказ також дозволив відновити деякі види економічної та комерційної діяльності, включаючи оптову та роздрібну торгівлю з середи 13 травня.

Місця, де неможливо дотримуватися фізичного дистанціювання, такі як салони та кінотеатри, залишаться закритими. Громадські зібрання понад п’ять осіб також заборонені.

Нагадаємо, Мекка є священним для мусульман містом, де, як вважається, народився пророк Мухаммед і зародився іслам. Мекка є місцем щорічного паломництва послідовників ісламу. Крім того, в п’ятницю почався мусульманський пісний місяць Рамадан.