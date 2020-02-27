Саудівська Аравія тимчасово ввела обмеження на в'їзд паломників, які хочуть відвідати святі місця в Мецці і Медині.

Таке рішення пов’язане з поширенням у світі коронавірусу COVID-19, повідомляє агентство Reuters.

Так, країна призупинила в’їзд іноземців, котрі бажають здійснити мале паломництво (умру) до священних для мусульман місць у Мецці і Медині.

Також тимчасово заборонено в’їзд до королівства туристів із країн, де вже зафіксовані спалахи коронавірусу (і де є небезпека його поширення).

Міністерство закордонних справ Саудівської Аравії в заяві відзначило, що такі заходи є тимчасовими, але не вказало термінів їх закінчення. Також не конкретизований список країн, громадян яких торкнуться обмеження (в міністерстві зазначили, що органи охорони здоров’я королівства “визначать, де спалах становить небезпеку”).

Поки не ясно, чи вплине це на хадж – масове паломництво в Мекку, яке має відбутися наприкінці липня.

У Саудівській Аравії наразі не зафіксовано випадків коронавірусу, але випадки зараження були підтверджені в деяких сусідніх країнах.

ДОВІДКА. Хадж – паломництво, пов’язане з відвідуванням Мекки і її околиць у певний час. Хадж є п’ятим стовпом ісламу (після Шахади, молитви, милостині і поста).

Умра – мале паломництво, пов’язане з відвідуванням Мекки, проте не в місяць, призначений для хаджу, а в будь-який інший час.