Про це йдеться в матеріалі міжнародного інформаційного агентства Reuters.

Про відновлення роботи релігійних установ оголосили в одній з найбільших мечетей країни Аль-Раджха, яка знаходиться в Ер-Ріяді.

Згідно з правилами, віруючі повинні використовувати в мечетях маски і мати при собі особисті молитовні килимки.

Також влада закликала громадян уникати в молитовних установах рукостискань і дотримуватися дистанції не менше 2 метрів один від одного.

Відзначимо, в Саудівській Аравії налічується 83384 випадки зараження коронавірусом, з них – 480 смертей.

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