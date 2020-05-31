У неділю Саудівська Аравія відкрила мечеті вперше за більш ніж два місяці, після обмежень, введених в зв'язку з коронавірусом.

Про це йдеться в матеріалі міжнародного інформаційного агентства Reuters.

Про відновлення роботи релігійних установ оголосили в одній з найбільших мечетей країни Аль-Раджха, яка знаходиться в Ер-Ріяді.

Згідно з правилами, віруючі повинні використовувати в мечетях маски і мати при собі особисті молитовні килимки.

Також влада закликала громадян уникати в молитовних установах рукостискань і дотримуватися дистанції не менше 2 метрів один від одного.

Відзначимо, в Саудівській Аравії налічується 83384 випадки зараження коронавірусом, з них – 480 смертей.