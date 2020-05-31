Про це йдеться в матеріалі міжнародного інформаційного агентства Reuters.
Про відновлення роботи релігійних установ оголосили в одній з найбільших мечетей країни Аль-Раджха, яка знаходиться в Ер-Ріяді.
Згідно з правилами, віруючі повинні використовувати в мечетях маски і мати при собі особисті молитовні килимки.
Також влада закликала громадян уникати в молитовних установах рукостискань і дотримуватися дистанції не менше 2 метрів один від одного.
Відзначимо, в Саудівській Аравії налічується 83384 випадки зараження коронавірусом, з них – 480 смертей.
- Саудівська Аравія послаблює комендантську годину введений через коронавірус у всій країні, крім Мекки, де продовжує діяти 24-годинна заборона на пересування.