Про це повідомили розробники.
Проєкт зорієнтовано на іноземну аудиторію. Саме тому сайт провадиться англійською мовою.
Платформа вже прийняла перші пожертви від іноземців. Кошти ж отримують організації, які зареєструвалися на платформі.
“На нашій платформі ви можете підтримати установу за своїм вибором, купивши квиток, причому 100% пожертвувань надходитимуть безпосередньо до закладів, щоб вони могли відновитись та знову відкритися після закінчення війни.”, — зазначили розробники.
Кожен охочий може внести донати.
- На гарячі лінії проєкту “Хочу жить”, завдяки якому російські армійці можуть подати заявку на здачу в полон, вже звернулись понад 3 тисячі військовослужбовців РФ.
- Актор Марк Гемілл, який зіграв Люка Скайвокера у трилогії “Зоряні війни”, допоміг Україні зібрати кошти на придбання понад 500 дронів. Раніше зірка долучилася до проєкту United24.