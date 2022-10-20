Про це повідомили розробники.

Кожен охочий може долучитися до Save the Spot. Кошти спрямують для відновлення обраного музею, бібліотеки, будинку культури, зоопарку тощо.

Проєкт зорієнтовано на іноземну аудиторію. Саме тому сайт провадиться англійською мовою.

Платформа вже прийняла перші пожертви від іноземців. Кошти ж отримують організації, які зареєструвалися на платформі.

“На нашій платформі ви можете підтримати установу за своїм вибором, купивши квиток, причому 100% пожертвувань надходитимуть безпосередньо до закладів, щоб вони могли відновитись та знову відкритися після закінчення війни.”, — зазначили розробники.

Кожен охочий може внести донати.