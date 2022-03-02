Про це повідомляє “Інтерфакс”.
У заяві пресслужби банку зазначається, що дочірні групи банку зіткнулися з аномальним відпливом коштів та загрозою безпеці співробітників та відділень.
Через розпорядження Центрального банку РФ “Сбербанк” Росії не зможе здійснити постачання ліквідності до європейських дочірніх банків.
У “Сбербанку” зауважили, що його дочірні банки мають високий рівень капіталу і якість активів, вклади клієнтів застраховані відповідно до місцевого законодавства.
Активів банку достатньо для здійснення виплат всім вкладникам.
На кінець 2020 року банк мав дочірні підприємства на Кіпрі, в Австрії та Нідерландах, у Білорусії, Боснії та Герцеговині, Казахстані, Люксембурзі, Сербії, Словенії, Хорватії, у Великій Британії, Угорщині, Ірландії, Україні, Чехії, Швейцарії та інших країнах.
- Нагадаємо, що Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден 24 лютого оприлюднив нові жорсткі санкції проти Росії, спрямовані на покарання країни за її повномасштабне вторгнення в Україну.
- Також Велика Британія заморожує активи російського банку “ВТБ”, а також запроваджує санкції проти авіаперевізника “Аерофлот” та забороняє експорт високотехнологічної продукції до Росії.
- Стало відомо, що 24 лютого російські акції впали більш ніж на 40%, а рубль опустився до рекордно низького рівня до долара. Розгром московського ринку був спровокований новиною про те, що російські війська почали атаку на Україну.