Через санкції "Сбербанк" Росії зіштовхнувся з аномальним відпливом коштів у своїх дочірніх компаніях в Європі. Компанія вирішила покинути європейський ринок.

Про це повідомляє “Інтерфакс”.

У заяві пресслужби банку зазначається, що дочірні групи банку зіткнулися з аномальним відпливом коштів та загрозою безпеці співробітників та відділень.

Через розпорядження Центрального банку РФ “Сбербанк” Росії не зможе здійснити постачання ліквідності до європейських дочірніх банків.

У “Сбербанку” зауважили, що його дочірні банки мають високий рівень капіталу і якість активів, вклади клієнтів застраховані відповідно до місцевого законодавства.

Активів банку достатньо для здійснення виплат всім вкладникам.

На кінець 2020 року банк мав дочірні підприємства на Кіпрі, в Австрії та Нідерландах, у Білорусії, Боснії та Герцеговині, Казахстані, Люксембурзі, Сербії, Словенії, Хорватії, у Великій Британії, Угорщині, Ірландії, Україні, Чехії, Швейцарії та інших країнах.