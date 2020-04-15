Уряд Ірану пропонує Україні відмовитися від судових позовів у справі щодо збиття літака МАУ в Тегерані в обмін на виплату компенсацій і аналіз чорних скриньок.

Про це повідомляє іранська служба “Радіо свобода”.

Іран вже направив відповідний меморандум українському МЗС.

Згідно із документом, Київ і сім’ї жертв авіакатастрофи повинні визнати, що причиною катастрофи стала “людська помилка”, відмовившись від права подачі судових позовів.

“У зазначеному документі також передбачено, що Україна та сім’ї загиблих не повинні переслідувати Іран в кримінальному та судовому порядку в обмін на виплату компенсації Іраном і видачу вмісту бортового відеореєстратора після аналізу”, – йдеться в повідомленні.

Також у меморандумі вказано, що Іран може дозволити доступ міжнародним експертам до чорних скриньок тільки в тому випадку, якщо країна сама не зможе цього зробити.

Документ не вказує, хто є відповідальною стороною за виплату компенсації, і не має чітких положень для визначення зобов’язань Ірану і строків їх виконання, а також будь-якої арбітражної процедури, якщо держави не порозуміються.

Україна на такий меморандум ще не відреагувала. Журналістам видання коментар з цього приводу ще не надали.

8 січня незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ Boeing 737 зазнав аварії. Внаслідок аварії Boeing-737 в Ірані загинулигромадяни 7 країн, зокрема, 11 українців.

Спочатку в Ірані заявляли про непричетність до катастрофи літака МАУ, однак 11 січня визнали, що літак був помилково збитий іранською ракетою. У той же день Офіс Президента України повідомив, що президент Ірану в розмові із Зеленським вибачився за збитий Boeing.

16 січня Канада, Великобританія, Україна, Швеція та Афганістан підписали угоду, в рамках якої визнають Іран винним у катастрофі літака МАУ та вимагають від держави компенсацій.

19 січня в аеропорт “Бориспіль” прибув борт з тілами екіпажу літака Boeing-737, який 8 січня було збито в небі над Тегераном.

19 лютого міністр оборони Ірану Амір Хатамі заявив, що чорні скриньки українського літака Boeing 737 отримала серйозні пошкодження.