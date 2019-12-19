Збірна України з футболу за підсумками 2019 року обіймає 24 місце в рейтингу ФІФА.

Про це повідомляється на офіційному сайті FIFA.

Уточнюється, що позиції збірної Андрія Шевченка не змінилися в порівнянні з рейтингами, які були опубліковані місяць тому.

При цьому серед європейських команд Україна займає 15–е місце.

22–е місце в рейтингу ділять збірні Уельсу і США, а 25–е місце займає команда Венесуели.

На 26-й позиції розташувалася збірна Австрії – суперники українців на майбутньому чемпіонаті Європи.

Очолює рейтинг ФІФА збірна Бельгії. На другому місці йде збірна Франції, а на третьому – збірна Бразилії.