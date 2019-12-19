Про це повідомляється на офіційному сайті FIFA.

Уточнюється, що позиції збірної Андрія Шевченка не змінилися в порівнянні з рейтингами, які були опубліковані місяць тому.

При цьому серед європейських команд Україна займає 15е місце.

22е місце в рейтингу ділять збірні Уельсу і США, а 25е місце займає команда Венесуели.

На 26 позиції розташувалася збірна Австрії суперники українців на майбутньому чемпіонаті Європи.

Очолює рейтинг ФІФА збірна Бельгії. На другому місці йде збірна Франції, а на третьому збірна Бразилії.