Про це повідомляється на офіційному сайті FIFA.
Уточнюється, що позиції збірної Андрія Шевченка не змінилися в порівнянні з рейтингами, які були опубліковані місяць тому.
При цьому серед європейських команд Україна займає 15–е місце.
22–е місце в рейтингу ділять збірні Уельсу і США, а 25–е місце займає команда Венесуели.
На 26-й позиції розташувалася збірна Австрії – суперники українців на майбутньому чемпіонаті Європи.
Очолює рейтинг ФІФА збірна Бельгії. На другому місці йде збірна Франції, а на третьому – збірна Бразилії.
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Збірна України з футболу дізналася своїх суперників по групі на Євро-2020.