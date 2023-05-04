Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Як зауважили у спецслужбі, до переліку заблокованих активів входить 230 об’єктів нерухомості, якими Новинський володіє через офшорний трастовий фонд. Серед його арештованого майна є елітний готельний комплекс у центрі Києва, морський торговий порт “Очаків”, приміщення агрохолдингу та торговельні центри в різних регіонах України.
Для уникнення санкцій РНБО Новинський перереєстрував власні активи на декількох підконтрольних іноземних громадян в офшорних юрисдикціях. Також для реалізації оборудки він залучив афілійованих приватних нотаріусів і державних реєстраторів.
У СБУ нагадали, що у квітні 2023 року згідно з матеріалами СБУ було арештовано майно Новинського на понад 3,5 мільярда гривень.
Так, у межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Служби безпеки за пособництво державі-агресору. Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.
- У грудні 2022 року на засіданні Ради нацбезпеки та оборони запровадили санкції щодо спонсора УПЦ МП Вадима Новинського, намісника Києво-Печерської лаври владики Павла та ще понад десяти осіб.
- У січні в Україні розширили перелік санкцій стосовно спонсора УПЦ МП, нардепа Вадима Новинського, намісника Києво-Печерської Лаври Павла (Лебедя) та інших ієрархів УПЦ МП.
- Слідчі Служби безпеки України арештували майно підсанкційного нардепа Вадима Новинського. Сумарна вартість заблокованого майна перевищує 3,5 млрд гривень.