Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Як зауважили у спецслужбі, до переліку заблокованих активів входить 230 об’єктів нерухомості, якими Новинський володіє через офшорний трастовий фонд. Серед його арештованого майна є елітний готельний комплекс у центрі Києва, морський торговий порт “Очаків”, приміщення агрохолдингу та торговельні центри в різних регіонах України.

Для уникнення санкцій РНБО Новинський перереєстрував власні активи на декількох підконтрольних іноземних громадян в офшорних юрисдикціях. Також для реалізації оборудки він залучив афілійованих приватних нотаріусів і державних реєстраторів.

У СБУ нагадали, що у квітні 2023 року згідно з матеріалами СБУ було арештовано майно Новинського на понад 3,5 мільярда гривень.

Так, у межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Служби безпеки за пособництво державі-агресору. Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.