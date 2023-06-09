Заарештовано українські активи заступника голови Бєлгородської обласної думи РФ і власника групи компаній "Агро-Білогір'я" Володимира Зотова за звинувачення у фінансуванні російської збройної агресії проти України на суму понад 180 млн грн.

Повідомляє СБУ

Основним об’єктом арешту є агрохолдинг, що належить Зотову і розташований в Дніпропетровській та Херсонській областях. Це включає виробничі та складські приміщення площею понад 13 тис. кв. м, 16 автомобілів та майже 4 млн грн на банківських рахунках.

Під час обшуків в офісі агрохолдингу, у помешканнях і автомобілях директора та бухгалтера підприємства, були знайдені докази злочинної діяльності Володимира Зотова. Слідчі Служби безпеки повідомили депутату РФ про підозру за статтею 110-2 Кримінального кодексу, за яку йому загрожує до 10 років ув’язнення.

За даними слідства, менше ніж за рік до повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року, Зотов формально вийшов зі співзасновників українського агрохолдингу та переписав бізнес на своїх родичів, однак продовжував контролювати його діяльність. Таким чином він намагався уникнути санкцій та кримінального переслідування за свої злочини. Частину прибутку Володимир Зотов направляв на підтримку російської армії.

Також Зотов розгорнув інформаційну кампанію в Росії, де широко рекламував надання продовольчої “гуманітарної допомоги” російським військовим на фронті від імені свого підприємства. Він публікував відповідні повідомлення у Телеграм-каналі та в соцмережі «Вконтакте». Інформація про допомогу окупантам також була розміщена на офіційному сайті його компанії.



СБУ арештувала активи російського депутата на понад 180 млн грн // 2 фото