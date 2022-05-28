Відповідне повідомлення з’явилося на сайті Служби безпеки України.

Зазначається, що СБУ заблокувала діяльність російської енергетичної компанії, розташованої в Україні. Йдеться про підприємство, що входило до структури кремлівської промислово-фінансової групи “Роснефть”. Компанія займалася постачанням електроенергії.

Служба безпеки наголошує, що отриманий прибуток підприємство доправляло до РФ, фінансуючи збройну агресію окупантів проти України.

Уточнюється, що загалом було заблоковано активи російської комерційної структури на суму понад 20 млн гривень.

Також СБУ надіслала до Кабміну пропозиції щодо націоналізації майна компанії. Зокрема, у взаємодії з державним регулятором було припинено дію ліцензії на постачання електроенергії до України.

Служба безпеки зауважує, що це ніяк не вплине на роботу енергетичної галузі та на кінцевого споживача електроенергії.