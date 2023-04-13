Про це повідомили Служби безпеки України та Офіс генпрокурора.

До переліку заблокованих активів входять корпоративні права на 40 українських підприємств та 30 газових свердловин, де видобувають промислові обсяги блакитного палива.

Новинський для уникнення санкцій намагався перереєструвати власні індустріальні об’єкти на декілька афілійованих комерційних структур. Для цього він залучив підконтрольних приватних нотаріусів й держреєстраторів.

Незаконні дії реєстраторів щодо низки підприємств олігарха вже скасовано Мін’юстом за матеріалами СБУ.

Слідчі провели обшуки в офісних приміщеннях підприємств, а також за місцями роботи та проживання фігурантів. Вони вилучили документи, печатки компаній-нерезидентів і прокремлівську релігійну літературу.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.