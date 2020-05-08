СБУ наклала арешт на рахунки платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість (ПДВ) на суму близько 600 млн грн.

Про це повідомили в прес-центрі спецслужби.

В СБУ заявили, що продовжують роботу, пов’язану з припиненням діяльності окремих суб’єктів господарювання, яких “кришували” податкові органи. Йдеться, зокрема, про арешт коштів, які могли бути отримані злочинним шляхом.

“Службою вживаються системні заходи із недопущення втрат державного бюджету та блокування роботи осіб, причетних до схеми, пов’язаної з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом”, — йдеться в повідомленні.

Так, було арештовано рахунки платників в системі електронного адміністрування податку на додану вартість (ПДВ). Сума арештованих коштів становить близько 600 млн грн.

Також було зупинено рух коштів на банківських рахунках причетних до схеми суб’єктів. Сума заблокованих коштів становить майже 30 млн грн.

Крім того, було повідомлено про підозру у вчиненні злочину особи, яка здійснювала “несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-телекомунікаційних систем” податкової служби.