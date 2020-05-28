Про це у Facebook повідомив Іван Козленко, директор Національного центру.
За його словами, правоохоронці проводять виїмку документів.
На роботі присутні працівники центру.
Нагадаємо, що сьогодні Національний центр Олександра Довженка повідомив про настання стану неплатоспроможності: кошти підприємства вичерпалися. Центру нічим платити зарплати і покривати свої витрати. Адже бюджетними коштами покривається 70% заробітного фонду центру.
- 26 травня в музеї Івана Гончар в Києві п’ятий Президент України Петро Порошенко разом зі своєю дружиною Мариною відкрили виставку картин художників з українським корінням з сімейної колекції. Раніше Петра Порошенка викликали в Держбюро розслідувань, як свідка у справі про контрабанду 43 картин.
- Близько 16-ї години спецназ ДБР силою вдерся в музей Гончара і забрав з собою оригінали документів на картини.
- Пізніше відомство опублікувало офіційну заяву з приводу подій в музеї Гончара. У ньому стверджується, що метою візиту в музей було вручення Порошенко повістки про виклик на допит, оскільки він нібито ще жодного разу не з’являвся в ДБР. Ця інформація не є правдивою.