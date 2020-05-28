Співробітники Служби безпеки України та поліції прийшли з обшуками до Національного центру Олександра Довженка.

Про це у Facebook повідомив Іван Козленко, директор Національного центру.

За його словами, правоохоронці проводять виїмку документів.

На роботі присутні працівники центру.

Нагадаємо, що сьогодні Національний центр Олександра Довженка повідомив про настання стану неплатоспроможності: кошти підприємства вичерпалися. Центру нічим платити зарплати і покривати свої витрати. Адже бюджетними коштами покривається 70% заробітного фонду центру.