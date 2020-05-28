Про це у Facebook повідомив Іван Козленко, директор Національного центру.

За його словами, правоохоронці проводять виїмку документів.

На роботі присутні працівники центру.

центр Довженко_обыск_сбу

Нагадаємо, що сьогодні Національний центр Олександра Довженка повідомив про настання стану неплатоспроможності: кошти підприємства вичерпалися. Центру нічим платити зарплати і покривати свої витрати. Адже бюджетними коштами покривається 70% заробітного фонду центру.