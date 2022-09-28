У Київській області Служба безпеки встановила особи п’ятьох росіян, які вчиняли воєнні злочини на території регіону. 25 лютого цього року вони розстріляли 10 цивільних автомобілів із мирними жителями Гостомеля під час тимчасової окупації селища.

Про це повідомляє пресслужба СБУ в Telegram.

За даними слідчих, потерпілі намагались евакуюватись із зони бойових дій у напрямку Києва. Внаслідок ворожого обстрілу загинуло п’ятеро людей, ще шестеро – отримали важкі поранення.

До вчинення злочину причетні підрозділи зведеного загону Росгвардії з міст Кемерово та Новокузнецька, а також мобільного загону особливого призначення (більше відомого як ОМОН) з Красноярського краю. Згодом, не виконавши завдання Кремля щодо захоплення Києва, окупанти відступили та зайняли позиції у Гостомелі.

В районі вулиць Шевченка та Свято-Покровської військові злочинці упродовж понад шести годин розстрілювали легкові автомобілі з місцевими мешканцями, котрі намагались евакуюватись.

Наказ стріляти по цивільних віддавали командир підрозділу “омонівців”, його заступник і представник командування Росгвардії у Красноярському краї. В СБУ встановили їх установчі дані й контакти. Також ідентифіковано двох підлеглих, які власноруч розстрілювали автоколони.

Наразі п’ятьом загарбникам повідомлено про підозру.