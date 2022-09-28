Про це повідомляє пресслужба СБУ в Telegram.
За даними слідчих, потерпілі намагались евакуюватись із зони бойових дій у напрямку Києва. Внаслідок ворожого обстрілу загинуло п’ятеро людей, ще шестеро – отримали важкі поранення.
До вчинення злочину причетні підрозділи зведеного загону Росгвардії з міст Кемерово та Новокузнецька, а також мобільного загону особливого призначення (більше відомого як ОМОН) з Красноярського краю. Згодом, не виконавши завдання Кремля щодо захоплення Києва, окупанти відступили та зайняли позиції у Гостомелі.
В районі вулиць Шевченка та Свято-Покровської військові злочинці упродовж понад шести годин розстрілювали легкові автомобілі з місцевими мешканцями, котрі намагались евакуюватись.
Наказ стріляти по цивільних віддавали командир підрозділу “омонівців”, його заступник і представник командування Росгвардії у Красноярському краї. В СБУ встановили їх установчі дані й контакти. Також ідентифіковано двох підлеглих, які власноруч розстрілювали автоколони.
Наразі п’ятьом загарбникам повідомлено про підозру.
- Служба безпеки України повідомила про підозру столичному блогеру, який знімав для російських ЗМІ провокативні відео з дискредитацією Збройних сил України.
- Правоохоронці встановили особу та повідомили про підозру російському армійцю, який спільно з іншими військовими ЗС РФ розстріляв авто із цивільними у Чернігівській області.
- Служба безпеки України викрила у Києві агентурну групу ФСБ, яка передавала росіянам координати столичних ТЕЦ для зриву опалювального сезону.