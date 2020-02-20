Про це повідомили в прес-центрі спецслужби.
Раніше міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька повідомила, що нібито від імені Міністерства охорони здоров’я і Центру громадського здоров’я по електронній пошті був поширений фейк про те, що в Україні нібито виявлені випадки зараження коронавірусів.
Зараз СБУ встановлює обставини розсилки цієї інформації.
“Вже зараз можна стверджувати, що лист був розісланий з використанням одного з іноземних сервісів поштових повідомлень з підміною адреси відправника”, — повідомили в спецслужбі.
- Сьогодні літак з евакуйованими з Китаю українцями та іноземцями прибув до Харкова. На борту літака авіакомпанії SkyUp знаходяться 45 громадян України і 27 іноземців, а також екіпаж і супроводжуючі лікарі. Раніше лайнер прибув в аеропорт “Бориспіль” для дозаправки.
- У Нових Санжарах, що в Полтавській області, люди перекрили дорогу і протестують проти того, щоб туди привезли евакуйованих з китайського Уханю українців. Крім того, в місті сталися сутички між поліцією і протестуючими.
- Президент України Володимир Зеленський засудив протести в регіонах проти прийому евакуйованих із Китаю українців і запевнив, що небезпеки немає.