Служба безпеки України встановлює організаторів фейкової розсилки від імені Міністерства охорони здоров'я про виявлення коронавірусу на території держави.

Про це повідомили в прес-центрі спецслужби.

Раніше міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька повідомила, що нібито від імені Міністерства охорони здоров’я і Центру громадського здоров’я по електронній пошті був поширений фейк про те, що в Україні нібито виявлені випадки зараження коронавірусів.

Зараз СБУ встановлює обставини розсилки цієї інформації.

“Вже зараз можна стверджувати, що лист був розісланий з використанням одного з іноземних сервісів поштових повідомлень з підміною адреси відправника”, — повідомили в спецслужбі.