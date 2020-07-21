У Службі безпеки України кваліфікують як терористичний акт події в Луцьку із захопленням заручників в автобусі.

Про це повідомила пресслужба Управління СБУ у Волинській області в Facebook.

“За фактом захоплення в Луцьку 44–річним громадянином України рейсового автобуса “Краснилівка–Берестечко” слідчими Служби безпеки Украӥни розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258 (Терористичний акт) Кримінального кодексу України“, – сказано в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що вся територія центру Луцька в даний момент перекрита. На місці працюють всі поліцейські служби міста.