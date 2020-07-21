Про це повідомила пресслужба Управління СБУ у Волинській області в Facebook.

За фактом захоплення в Луцьку 44річним громадянином України рейсового автобусаКраснилівкаБерестечкослідчими Служби безпеки Украӥни розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258 (Терористичний акт) Кримінального кодексу України, сказано в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що вся територія центру Луцька в даний момент перекрита. На місці працюють всі поліцейські служби міста.