Про це повідомила пресслужба Управління СБУ у Волинській області в Facebook.
“За фактом захоплення в Луцьку 44–річним громадянином України рейсового автобуса “Краснилівка–Берестечко” слідчими Служби безпеки Украӥни розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258 (Терористичний акт) Кримінального кодексу України“, – сказано в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що вся територія центру Луцька в даний момент перекрита. На місці працюють всі поліцейські служби міста.
- Нагадаємо, що сьогодні, 21 липня, на Театральній площі в центрі Луцька озброєний чоловік захопив рейсовий автобус “Берестечко — Краснилівка” з заручниками. За даними поліції, зловмисник озброєний, а в автобусі перебувають 20 заручників. Одночасно СБУ повідомила про 10 заручників. Терорист називає себе Максимом Плохим.