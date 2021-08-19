Служба безпеки України ліквідувала потужну ботоферму, яка просувала на території нашої країни ідеї "Малоросії" та "Новоросії".

Про це поінформували в пресслужбі СБУ.

Ботоферму викрили в Луцьку (Волинська область). Зловмисники отримували фінансування від представників країни-агресора Росії.

“За завданням своїх “кураторів” зловмисники закликали через соцмережі до порушення територіальної цілісності нашої країни. Серед іншого, агітували за створення так званих “Малоросії” та “Новоросії”, а також за приєднання всього сходу України до “великої Росії”, – розповіли в СБУ.

Для приховування злочинної діяльності використовувалося спеціальне обладнання для анонімізації каналів зв’язку. Його зловмисники розмістили за шістьма підпільними адресами.

Для розповсюдження в Мережі російських наративів були створені тисячі фейкових акаунтів.

Гроші членам ботоферми перераховувалися в іноземній валюті через російські платіжні системи.

За даними СБУ, один із організаторів ботоферми – мешканець Луцька.

Під час обшуків за адресами розташування “осередку” ботоферми правоохоронці виявили: GSM-шлюзи; комп’ютерне обладнання; банківські картки; понад тисячу сім-карток операторів мобільного зв’язку; фінансові документи та інші матеріали із доказами злочинної діяльності.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерів, автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) та ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин і притягнення до відповідальності винних осіб.