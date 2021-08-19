Про це поінформували в пресслужбі СБУ.
Ботоферму викрили в Луцьку (Волинська область). Зловмисники отримували фінансування від представників країни-агресора Росії.
“За завданням своїх “кураторів” зловмисники закликали через соцмережі до порушення територіальної цілісності нашої країни. Серед іншого, агітували за створення так званих “Малоросії” та “Новоросії”, а також за приєднання всього сходу України до “великої Росії”, – розповіли в СБУ.
Для приховування злочинної діяльності використовувалося спеціальне обладнання для анонімізації каналів зв’язку. Його зловмисники розмістили за шістьма підпільними адресами.
Для розповсюдження в Мережі російських наративів були створені тисячі фейкових акаунтів.
Гроші членам ботоферми перераховувалися в іноземній валюті через російські платіжні системи.
За даними СБУ, один із організаторів ботоферми – мешканець Луцька.
Під час обшуків за адресами розташування “осередку” ботоферми правоохоронці виявили: GSM-шлюзи; комп’ютерне обладнання; банківські картки; понад тисячу сім-карток операторів мобільного зв’язку; фінансові документи та інші матеріали із доказами злочинної діяльності.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерів, автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) та ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.
Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин і притягнення до відповідальності винних осіб.
- Раніше #Букви опублікували розслідування, в якому проаналізували діяльність ботів у Facebook, що працюють в інтересах експрем’єра Володимира Гройсмана, та з’ясували, як виглядає типовий “гройсманобот”. Після публікації розслідування адміністрація Facebook викрила мережу ботів, пов’язану з нардепом Андрієм Деркачем та колишнім прем’єром Володимиром Гройсманом. З “наводкою” до соцмережі звернулося Федеральне бюро розслідувань США.
- Також #Букви розповідали, як ботоферми влади підтримують президента Володимира Зеленського та знищують його опонентів. Цей матеріал став підставою для власного розслідування адміністраторів соцмережі Facebook. Згодом вони виявили мережу ботів (105 облікових записів Facebook, 24 сторінки та 5 облікових записів Instagram).