Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Спецпризначенці ЦСО “А” СБУ виявили бази “вагнерівців” за допомогою аеророзвідки, оточили їх та штурмували. “Вагнерівці” були озброєні автоматами, ПКМ, РПГ та гранатами. Одного диверсанта ліквідували, чотирьох взяли в полон, зокрема командира ворожої ДРГ.
Зазначається, що під час допиту він намагався приховати завдання диверсійно-розвідувальної групи. За його словами, ДРГ “не дочекалася підкріплення”.
Також в СБУ встановили, що насправді диверсанти займалися катуванням українців. Командир надає українським спецслужбам інформацію про облаштовані окупантами катівні.
- Аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що глава Чечні Рамзан Кадиров та засновник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин кинуть своїх підопічних у Донецьку область, щоб досягти хоча б мінімального успіху та зберегти свої репутацію і популярність у націоналістичному та інформаційному просторах.