Служба безпеки України ліквідувала в Харківській області дві групи диверсантів ПВК "Вагнер", які катували українців. Зараз полонений командир ДРГ надає українським спецслужбам розвідувальні дані.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Спецпризначенці ЦСО “А” СБУ виявили бази “вагнерівців” за допомогою аеророзвідки, оточили їх та штурмували. “Вагнерівці” були озброєні автоматами, ПКМ, РПГ та гранатами. Одного диверсанта ліквідували, чотирьох взяли в полон, зокрема командира ворожої ДРГ.

Зазначається, що під час допиту він намагався приховати завдання диверсійно-розвідувальної групи. За його словами, ДРГ “не дочекалася підкріплення”.

Також в СБУ встановили, що насправді диверсанти займалися катуванням українців. Командир надає українським спецслужбам інформацію про облаштовані окупантами катівні.