Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Зловмисники налагодили механізм прихованого переправлення грошей з Росії на територію України через підсанкційні платіжні системи.
Саме такий механізм використовувала ворожа агентура. За це вони отримували гроші від своїх російських кураторів на проведення підривної діяльності проти України.
“Встановлено, що до складу організованого злочинного угруповання (ОЗУ) входило троє мешканців Київщини. Вони створили мережу анонімних інтернет-платформ, через які приймали “замовлення” на купівлю, продаж чи обмін електронних грошей з небанківських заборонених систем РФ. Ці незаконні операції вони проводили у власному пункті обміну валют”, – зазначає СБУ.
У результаті слідчих дій у зловмисників було виявлено понад 13 мільйонів гривень, комп’ютерну техніку та документацію з доказами протиправної діяльності.
Наразі організатору злочинів повідомлено про підозру. Триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, які були причетні до організації нелегальних фінансових операцій.
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