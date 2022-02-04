У тракті лідчо-оперативних дій Служба безпеки України (СБУ) нейтралізувала кібергрупу, яка масово "виготовляла" фейкові профілі у Житомирській області на замовлення з Російської Федерації.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Завдяки ним представники країни-агресора поширювали антиукраїнський контент, зокрема й маніпулятивного характеру, а також проводили інформаційні диверсії проти державної безпеки України.

До злочину причетні двоє мешканців Житомирщини. Вони реєстрували фальшиві облікові записи у соцмережах, використовуючи спеціальне програмне забезпечення російського виробництва. Хакерська програма дозволяла створювати акаунти без застосування сервісів мобільного зв’язку.

Облікові записи вони надавали замовникам з Росії через спеціальні інтернет-платформи. Водночас гроші отримували на електронні гаманці небанківських платіжних систем, які заборонені в Україні.

На фейкових акаунтах представники країни-агресора поширювали дезінформацію та провокаційні матеріали. Деструктивний контент мав розхитувати внутрішньо-політичну обстановку у різних регіонах нашої держави.

Наразі триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушень та притягнення до відповідальності винних.