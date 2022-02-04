Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Завдяки ним представники країни-агресора поширювали антиукраїнський контент, зокрема й маніпулятивного характеру, а також проводили інформаційні диверсії проти державної безпеки України.
До злочину причетні двоє мешканців Житомирщини. Вони реєстрували фальшиві облікові записи у соцмережах, використовуючи спеціальне програмне забезпечення російського виробництва. Хакерська програма дозволяла створювати акаунти без застосування сервісів мобільного зв’язку.
Облікові записи вони надавали замовникам з Росії через спеціальні інтернет-платформи. Водночас гроші отримували на електронні гаманці небанківських платіжних систем, які заборонені в Україні.
На фейкових акаунтах представники країни-агресора поширювали дезінформацію та провокаційні матеріали. Деструктивний контент мав розхитувати внутрішньо-політичну обстановку у різних регіонах нашої держави.
Наразі триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушень та притягнення до відповідальності винних.
- Також СБУ викрила чергову мережу ворожих інтернет-агентів, які керувалися спецслужбами Російської Федерації. Для проведення інформаційних диверсій зловмисники розгорнули “осередки” від Донецької області до Закарпаття, закликаючи до держперевороту.
- Нагадаємо, за 2021 рік контррозвідка Служби безпеки України (СБУ) викрила понад 80 ворожих агентів і шпигунів. Операції проводилися в межах протидії гібридній російській агресії.
- Відомо, що у Житомирській та Харківській областях викрили злочинне угруповання. Банда керувалася представниками спецслужб Російської Федерації, угрупування готувало й вело підривну діяльність проти держбезпеки України.