Служба безпеки України ліквідувала колаборанта Олександра Слісаренка у російському Бєлгороді.

«Цей, вже колишній зрадник, колись працював в органах внутрішніх справ України. У 2014 році був активним учасником харківського антимайдану, а в 2021-2022 роках воював за т. зв. «ЛНР» в складі спецпідрозділу «Рись». З літа 2022 року став заступником керівника окупаційної адміністрації Харківської області з внутрішньої політики. Причетний до звірств росіян на окупованій території”

16 листопада в російському Бєлгороді було підірвано автомобіль, у якому їхав заступник голови окупаційної адміністрації Харківської області Олександр Слісаренко.