У Житомирській та Харківській областях викрили злочинне угрупування. Банда керувалася представниками спецслужб Російської Федерації, угрупування готувало й вело підривну діяльність проти держбезпеки України.

Про таке інформує Служба безпеки України.

Злочинне угрупування організували двоє місцевих жителів, один з яких російський громадянин. Вони під виглядом роботи в охоронній фірмі підбирали “кандидатів”. Для цього підозрювані використовували власні зв’язки серед представників криміналітету.

Їхня діяльність полягала в серійних нападах на міські інфраструктурні об’єкти, включаючи комерційну сферу. Мета злочинів полягала в дестабілізації ситуації в Україні.

У підозрюваних провели обшуки та знайшли вибуховий пристрій, стрілецьку зброю, а також боєприпаси. Крім цього правоохоронці вилучили спеціальні технічні пристрої радіочастотного пригнічення та чорнові записи щодо планів подальших дій.

У межах кримінального провадження, тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин правопорушень та притягнення до відповідальності винних осіб.