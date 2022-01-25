Про таке інформує Служба безпеки України.
Злочинне угрупування організували двоє місцевих жителів, один з яких російський громадянин. Вони під виглядом роботи в охоронній фірмі підбирали “кандидатів”. Для цього підозрювані використовували власні зв’язки серед представників криміналітету.
Їхня діяльність полягала в серійних нападах на міські інфраструктурні об’єкти, включаючи комерційну сферу. Мета злочинів полягала в дестабілізації ситуації в Україні.
У підозрюваних провели обшуки та знайшли вибуховий пристрій, стрілецьку зброю, а також боєприпаси. Крім цього правоохоронці вилучили спеціальні технічні пристрої радіочастотного пригнічення та чорнові записи щодо планів подальших дій.
У межах кримінального провадження, тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин правопорушень та притягнення до відповідальності винних осіб.
- Нагадаємо, що в Україні викрили осередок міжнародного злочинного угруповання з лідером із Чеченської Республіки РФ. Злочинці займалися рекетом великих бізнесменів і вигадували борги, зокрема сумою мільйон доларів.
- Служба безпеки України переконана, що за хвилею псевдомінувань, яка протягом останнього тижня прокотилася у багатьох містах України, стоїть Російська Федерація.