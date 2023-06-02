Джерело: СБУ
За даними спецслужби, за суми від 1000 до 10 000 доларів організатори схем пропонували чоловікам допомогу в уникненні мобілізації та нелегальному виїзді за кордон. Такі схеми викрито:
у Києві:
Співробітники військової контррозвідки СБУ затримали двох ділків, які пропонували чоловікам уникнути призову через фейкові документи про “погане” здоров’я.
на Кіровоградщині:
На оборудках викрито керівництво ВАТ “Кіровоградгаз”. За гроші посадовці фіктивно працевлаштовували на підприємство осіб призовного віку і таким чином “бронювали” їх на час мобілізації.
До того ж, фейкові робітники, окрім бронювання, отримували і зарплати. Через “схему” посадові особи розтратили майже 400 тис. грн.
у Дніпрі:
Кіберфахівці СБУ затримали очільника місцевої благодійної організації, який оформляв ухилянтів як волонтерів. У такий спосіб вони намагались виїхати за кордон нібито для перевезення гуманітарної допомоги.
у Запоріжжі:
Затримано голову районної комісії медико-соціальної експертизи. Вона оформляла фіктивні групи інвалідності для незаконного виїзду за межі України. Під час обшуків у фігурантки виявлено понад 100 тис. дол.
на Житомирщині:
Викрито посадовців місцевої фірми, яка отримала оборонне замовлення, і таким чином набула право бронювати від призову до 50% своїх працівників.
на Закарпатті:
Співробітники військової контррозвідки СБУ ліквідували ще три канали втечі “ухилянтів” за кордон. Ділки пропонували виїзд з України на підставі фіктивних документів та в обхід пунктів пропуску.
у Миколаєві:
Затримано посадовця військової служби правопорядку, який сприяв ухилянтам у виїзді за кордон на підставі фіктивних довідок про стан здоров’я.
у Вінниці:
Повідомлено про підозру місцевому перевізнику, якого викрито на внесенні недостовірних відомостей про псевдоводіїв до системи “Шлях”.
- Служба безпеки України затримала у Києві громадянина РФ, який продавав документи для виїзду ухилянтів за кордон. Йому допомагав посадовець із Київської ОВА.
- Слідчі Служби безпеки України викрили та припинили діяльність ще восьми каналів нелегального виїзду за кордон громадян призовного віку. До організації злочинної діяльності було залучено 10 осіб.