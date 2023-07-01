Протягом тижня співробітники Служби безпеки України ліквідували ще три схеми незаконного виїзду ухилянтів за кордон.

Джерело: СБУ

Під час комплексних заходів у західних регіонах України затримано 16 осіб, причетних до організації нелегальних “трафіків”.

За гроші вони пропонували військовозобов’язаним своє сприяння у виїзді за межі України на підставі фіктивних медичних довідок та в обхід контрольно-пропускних пунктів.

Вартість таких “послуг” становила до 12 тисяч євро. Так, схеми було ліквідовано у таких регіонах:

Закарпатська область:

знешкоджено злочинне угруповання, яке спеціалізувалось на нелегальній міграції до країн Євросоюзу. До складу групи ходило 12 осіб.

Вони підвозили своїх клієнтів за декілька кілометрів до лінії кордону, а далі супроводжували їх пішки по заздалегідь підготовленому маршруту через лісові стежки.

Під час обшуків у зловмисників виявлено незареєстровану стрілецьку зброю з набоями та бойову гранату РГД.

Івано-Франківська область:

заблоковано ще один канал втечі ухилянтів за кордон. Його організували 4 мешканців регіону. Зловмисники займалися виготовленням фіктивних довідок місцевої військово-

лікарської комісії про непридатність до військової служби за станом здоров’я.

На підставі підробок ухилянтів вивозили за кордон.

Тернопільська область:

викрито злочинну групу, учасники якої за гроші «записували» потенційних призовників до водійського складу місцевого підприємства, яке нібито здійснювало міжнародні перевезення.

Таким чином ухилянти отримували можливість незаконно виїхати за кордон як водії, окремі з них навіть не мали водійських посвідчень.

На підставі забраних доказів усім фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою). Зловмисникам загрожує до 9 років тюрми.