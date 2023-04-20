Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України.
18 млн кубометрів газу зберігали у сховищах АТ “Укртрансгаз”.
Служба безпеки зазначила, що компанії народного депутата намагались відчужити газ на користь третіх осіб для уникнення санкцій Ради національної безпеки та оборони. Вадим Новинський перереєстрував газовидобувні підприємства на декількох афілійованих осіб. Останні безпосередньо пов’язані з РФ.
Для цього нардеп залучив підконтрольні приватні нотаріуси і державні реєстратори. Служба безпеки України викрила злочинну схему і заблокували її.
У межах кримінального провадження за ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.
- У грудні 2022 року на засіданні Ради нацбезпеки та оборони запровадили санкції щодо спонсора УПЦ МП Вадима Новинського, намісника Києво-Печерської лаври владики Павла та ще понад десяти осіб.
- У січні в Україні розширили перелік санкцій стосовно спонсора УПЦ МП, нардепа Вадима Новинського, намісника Києво-Печерської Лаври Павла (Лебедя) та інших ієрархів УПЦ МП.
- Слідчі Служби безпеки України арештували майно підсанкційного нардепа Вадима Новинського. Сумарна вартість заблокованого майна перевищує 3,5 млрд гривень.