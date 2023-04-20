За матеріалами СБУ суд наклав арешт на 18 млн кубометрів газу вартістю понад 144 млн грн. Він належав компаніям підсанкційного нардепа Вадима Новинського.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України.

18 млн кубометрів газу зберігали у сховищах АТ “Укртрансгаз”.

Служба безпеки зазначила, що компанії народного депутата намагались відчужити газ на користь третіх осіб для уникнення санкцій Ради національної безпеки та оборони. Вадим Новинський перереєстрував газовидобувні підприємства на декількох афілійованих осіб. Останні безпосередньо пов’язані з РФ.

Для цього нардеп залучив підконтрольні приватні нотаріуси і державні реєстратори. Служба безпеки України викрила злочинну схему і заблокували її.

У межах кримінального провадження за ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.