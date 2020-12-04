Про це повідомили у пресцентрі спецслужби.

Як повідомлялося раніше, у ніч на 30 січня 2020 року на вулиці Кубійовича у Львові біло здійснено підпал авто журналістки. Згодом в Одесі було затримано виконавця злочину — 19-річного мешканця Хмельницького.

У лютому стало відомо, що до організації підпалу може бути причетний 43-річний майор поліції Львівської області.

17 серпня оперативники СБУ встановили місцезнаходження експоліціянта та на виконання рішення суду затримали його.

Тепер, коли розслідування завершене, слідство заявляє, що експоліціянт діяв на замовлення місцевого контрабандиста.

“Він діяв на замовлення львів’янина, який підозрюється в організації масштабних контрабандних схем. Поліціянт підібрав виконавця, передав йому гроші за “роботу” і надав необхідну інформацію щодо авто журналістки. У ніч на 30 січня 2020 року молодик здійснив підпал транспортного засобу”, — зазначили в СБУ.

Крім іншого, СБУ заявляє про те, що замовник та виконавець злочину здійснювали аналогічні злочини в раніше.

Наразі справу скеровано до суду. Фігурантів обвинувачують в підпалі, здійсненному у зв’язку з професійною діяльністю жертви.