Про це повідомляє пресслужба СБУ у Facebook.

СБУ зазначає, що повідомлення про псевдомінування це поширений інструмент в умовах гібридної агресії, яку РФ веде проти України. За таких умов вкрай важливо, аби українське суспільство чітко це усвідомлювало і зберігало спокій. І окремо звертається до ЗМІ з проханням ретельно перевіряти подібну інформацію, аби зі свого боку не сприяти реалізації ворожих спеціальних інформаційних операцій.

“Служба безпеки України й, зокрема, Антитерористичний центр при СБУ разом з Національною поліцією в рамках свого функціоналу щоденно відпрацьовують кожне з таких повідомлень про мінування”, — зазначають у відомстві.