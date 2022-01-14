Про це повідомляє пресслужба СБУ у Facebook.
СБУ зазначає, що повідомлення про псевдомінування це поширений інструмент в умовах гібридної агресії, яку РФ веде проти України. За таких умов вкрай важливо, аби українське суспільство чітко це усвідомлювало і зберігало спокій. І окремо звертається до ЗМІ з проханням ретельно перевіряти подібну інформацію, аби зі свого боку не сприяти реалізації ворожих спеціальних інформаційних операцій.
“Служба безпеки України й, зокрема, Антитерористичний центр при СБУ разом з Національною поліцією в рамках свого функціоналу щоденно відпрацьовують кожне з таких повідомлень про мінування”, — зазначають у відомстві.
- Нагадаємо, хакери атакували сайти державних відомств України і розмістили пропагандистське послання.
- У Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України бачать небезпеку, але поки не можуть сказати, хто стоїть за кібератаками на сайти українських урядових органів.
- США та Велика Британія направили в Україну експертів з кібервійни. Такий крок зробили через побоювання кібератак з боку Росії.
- У центрі інформаційної безпеки переконані, що за потужною кібератакою на Україну стоїть РФ.