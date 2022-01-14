Про це повідомляє пресслужба СБУ у Facebook.

СБУ зазначає, що повідомлення про псевдомінування це поширений інструмент в умовах гібридної агресії, яку РФ веде проти України. За таких умов вкрай важливо, аби українське суспільство чітко це усвідомлювало і зберігало спокій. І окремо звертається до ЗМІ з проханням ретельно перевіряти подібну інформацію, аби зі свого боку не сприяти реалізації ворожих спеціальних інформаційних операцій.