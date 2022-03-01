Служба безпеки України звернулася до українців з проханням не читати інформацію щодо ситуації в державі на окремих Telegram-каналах, адже вони координуються з країни-агресора.

Про це йдеться у пресслужбі СБУ.

У Службі безпеки зазначили, що сьогодні вся країна протидіє російським загарбникам. Один зі шляхів боротьби – заблокувати тих. хто дезінформує українців.

За даними СБУ, низка відомих Telegram-каналів координується 85 Головним центром спеціальної служби Головного управління Генерального Штабу Збройних Сил РФ. Серед них:

Легитимный

Резидент

Картель

Сплетница

Чорний квартал

Политический расклад

Нетипичное Запорожье

Тремпель Харьков

Одесский фраер

Днепр live

Николаев live

Херсон live

Саме ці Telegram-канали загарбники використовують у своїх цілях, щоб здійснювати спеціальні інформаційні та психологічні операції в інтересах країни-загарбника.

Тому громадян України просять не поширювати інформацію, яка з’являється у викладеному переліку Telegram-каналів. СБУ радить українцям відписатися від цих каналів зовсім.