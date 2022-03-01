Про це йдеться у пресслужбі СБУ.
У Службі безпеки зазначили, що сьогодні вся країна протидіє російським загарбникам. Один зі шляхів боротьби – заблокувати тих. хто дезінформує українців.
За даними СБУ, низка відомих Telegram-каналів координується 85 Головним центром спеціальної служби Головного управління Генерального Штабу Збройних Сил РФ. Серед них:
- Легитимный
- Резидент
- Картель
- Сплетница
- Чорний квартал
- Политический расклад
- Нетипичное Запорожье
- Тремпель Харьков
- Одесский фраер
- Днепр live
- Николаев live
- Херсон live
Саме ці Telegram-канали загарбники використовують у своїх цілях, щоб здійснювати спеціальні інформаційні та психологічні операції в інтересах країни-загарбника.
Тому громадян України просять не поширювати інформацію, яка з’являється у викладеному переліку Telegram-каналів. СБУ радить українцям відписатися від цих каналів зовсім.
- Нагадаємо, українців попереджають, що російський окупант готує інформаційні диверсії. Вони планують запустити фейки, що нібито керівництво та уряд здали Україну.
- Також в Україні заблокували сайт, який допомагав ворогу з РФ бомбардувати міста України. На ресурсі викладалася інформація про пошук будь-яких об’єктів на мапі.
- Окрім цього Служба безпеки України вилучила телефон загиблого російського військового та знайшла його чат з матір’ю. Вбитий окупант не знав, що прямує на війну. За його словами, він мав відправитися на військові навчання.