Про це йдеться у пресслужбі СБУ.

У Службі безпеки зазначили, що сьогодні вся країна протидіє російським загарбникам. Один зі шляхів боротьби – заблокувати тих. хто дезінформує українців.

За даними СБУ, низка відомих Telegram-каналів координується 85 Головним центром спеціальної служби Головного управління Генерального Штабу Збройних Сил РФ. Серед них:

  • Легитимный
  • Резидент
  • Картель
  • Сплетница
  • Чорний квартал
  • Политический расклад
  • Нетипичное Запорожье
  • Тремпель Харьков
  • Одесский фраер
  • Днепр live
  • Николаев live
  • Херсон live

Саме ці Telegram-канали загарбники використовують у своїх цілях, щоб здійснювати спеціальні інформаційні та психологічні операції в інтересах країни-загарбника.

Тому громадян України просять не поширювати інформацію, яка з’являється у викладеному переліку Telegram-каналів. СБУ радить українцям відписатися від цих каналів зовсім.