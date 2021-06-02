СБУ не проводила службову перевірку щодо витоку розмов Медведчука, – Ар’єв

Служба безпеки України підтвердила, що не проводила службову перевірку відносно витоку так званих плівок Медведчука.

Про це у Facebook повідомив нардеп від “Європейської Солідарності” Володимир Ар’єв з посиланням на відповідь СБУ.

Зокрема, нардеп зазначив, що йому вдалось встановити кілька цікавих деталей щодо походження плівок із записами ймовірних розмов Медведчука з російськими високопосадовцями та ватажками так званих “Л/ДНР”, які опублікувало в рамках свого розслідування Bihus.info.

За словами Ар’єва, з відповіді на його запит випливає те, що “або Бігус бреше і записи робила не СБУ, або, якщо записи робила СБУ, то служба свідомо покриває тих, хто злив ці матеріали й не проводить службової перевірки щодо витоку”.

“У першому варіанті – це означає, що і Бігус, і СБУ отримали записи з одного джерела. Найпевніше з РФ напряму чи з РФ через кур‘єра в офісі президента. У другому – СБУ незаконно зливає матеріали, які використовують для оббріхування лідера головної опозиційної партії словами підозрюваного в держзраді”, – зазначив нардеп.

Він додав, що відсутність перевірки щодо витоку матеріалів говорить про покривання злочинців в СБУ, або про відсутність таких записів в кримінальному провадженні взагалі.