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СБУ не проводила службову перевірку щодо витоку розмов Медведчука, – Ар’єв

Служба безпеки України підтвердила, що не проводила службову перевірку відносно витоку так званих плівок Медведчука.

Середа, 2 червня 2021, 13:28

Про це у Facebook повідомив нардеп від “Європейської Солідарності” Володимир Ар’єв з посиланням на відповідь СБУ.

Зокрема, нардеп зазначив, що йому вдалось встановити кілька цікавих деталей щодо походження плівок із записами ймовірних розмов Медведчука з російськими високопосадовцями та ватажками так званих “Л/ДНР”, які опублікувало в рамках свого розслідування Bihus.info.

За словами Ар’єва, з відповіді на його запит випливає те, що “або Бігус бреше і записи робила не СБУ, або, якщо записи робила СБУ, то служба свідомо покриває тих, хто злив ці матеріали й не проводить службової перевірки щодо витоку”.

“У першому варіанті – це означає, що і Бігус, і СБУ отримали записи з одного джерела. Найпевніше з РФ напряму чи з РФ через кур‘єра в офісі президента. У другому – СБУ незаконно зливає матеріали, які використовують для оббріхування лідера головної опозиційної партії словами підозрюваного в держзраді”, – зазначив нардеп.

Він додав, що відсутність перевірки щодо витоку матеріалів говорить про покривання злочинців в СБУ, або про відсутність таких записів в кримінальному провадженні взагалі.

Що відомо про підозру Медведчуку й Козаку?

11 травня генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова підписала підозру в держзраді народним депутатам від “Опозиційної платформи – За життя” Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку.

Вона додала, що вивчила зібрані матеріали справи й дійшла висновку про необхідність взяти на себе відповідальність повідомити цим парламентаріям про підозру.

“Вважаю, що слідство і прокурори на сьогодні отримали достатньо підстав для зміни їх статусу зі свідків на підозрюваних”, – додала генпрокурорка.

Детальніше про те, у чому підозрюють Козака й Медведчука – читайте у матеріалі #Букв.

Очільник Служби безпеки України Іван Баканов заявив, що народний депутат Тарас Козак, якого підозрюють у держзраді, переховується на території Росії, а голова політради партії “ОПЗЖ” Віктор Медведчук наразі перебуває в Україні, але його ще шукають.

Зокрема, контррозвідка СБУ намагалася провести обшуки в будинку нардепа Медведчука. На заваді стала охорона політика.

“Опозиційна платформа – За життя” (ОПЗЖ) назвала висування підозр голові політради партії й куму Путіна Віктору Медведчуку та нардепу Тарасу Козаку “помстою та розправою”.

Сам Медведчук прокоментував обшуки у себе вдома і в офісі і заявив, що “не збирається ховатись від правосуддя”.

12 травня Віктор Медведчук разом з Іллею Кивою та Вадимом Рабіновичем прийшли в Офіс генерального прокурора для отримання підозри. Голова відомства Ірина Венедіктова одразу не прийняла депутата, оскільки була зайнята “важливою розмовою”.

Згодом в Офісі генпрокурора повідомили, що Віктор Медведчук набув статусу підозрюваного з 11 травня.

  • 19 лютого Рада нацбезпеки та оборони України запровадила санкції проти ряду юридичних та фізичних осіб, серед яких — кум Володимира Путіна і голова політради “Опозиційної платформи – За життя” Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко. Про те, які саме обмеження введено, за посиланням.
Теги: плівки Медведчука, СБУ

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