Про це у коментарі #Буквам повідомив один із захисників Олександр Вишневий.

За його словами, СБУ офіційно повідомила, що Чаус наразі перебуває у них. Про це сповістили і дружину Чауса.

“Проте, видається незрозумілим, чому співробітники СБУ не посприяли встановленню зв’язку та не забезпечили можливості конфіденційного спілкування Чауса з його адвокатами. Номери телефонів захисників у слідчого є в наявності, оскільки у межах цього кримінального провадження від адвокатів подано слідчому більше 20-ти процесуальних документів. Водночас, не послідовними та не зрозумілими видаються дії працівників СБУ, які вже другий день тримають у себе особу не допускаючи до неї захисників для надання правової допомоги”, – зазначив Вишневий.

Крім того, адвокатам не зрозумілий процесуальний статус їхнього підзахисного.

“Він є потерпілим, чи він є підозрюваним. Перебуває там “добровільно”, чи утримається, як затриманий?” – заявив Олександр Вишневий.

На його думку, на Чауса можуть чинитися спроби тиску з метою зміни ним захисників на інших – “потрібних” слідству.

Захист екссудді Миколи Чауса наразі здійснюють декілька захисників, які були залучені його дружиною після викрадення його у квітні 2021 року.

Сьогодні Служба безпеки України (СБУ) повідомила, що не викрадала екссуддю Миколу Чауса, а діяла у межах своїх повноважень. Проте українцям таке пояснення здалося доволі дивним.

Хто такий Чаус?

Микола Чаус — екссуддя Дніпровського райсуду Києва, відомий тим, що ухвалював рішення проти Автомайдану і підлягав люстрації, але люстрований не був.

9 серпня 2016 року детективи НАБУ зловили Миколу Чауса на хабарі в $150 тисяч. На місці передачі хабаря вилучили скляну банку, куди суддя сховав гроші. Суддю не затримали, оскільки, згідно з Конституцією, у нього був суддівський імунітет.

Вища рада правосуддя 28 листопада 2017 року звільнила Миколу Чауса з посади судді Дніпровського районного суду Києва. У жовтні того ж року Інтерпол оголосив Чауса в розшук.

Відтоді він перебував у Молдові. 11 липня президент України Володимир Зеленський попросив уряд Молдови посприяти екстрадиції Миколи Чауса.

Викрадення Чауса

3 квітня адвокат Чауса Юліан Балан розповів, що його клієнта викрала група невідомих озброєних чоловіків. На це відреагувала президентка Молдови Мая Санду.

Також було опубліковано відео, на якому, як передбачається, зафіксовано момент викрадення. Згодом ЗМІ Молдови із посиланням на Telegram-канал “Індекс”, що наближений до молдавських соціалістів, заявили, що Чауса вивезли до України на авто Toyota RAV 4, яке, як заявлено, належить посольству України.

Потім той самий канал повідомив, що нібито за кермом Toyota RAV 4 знаходився військовий аташе посольства Сергій Сметанюк, мандат якого закінчується 9 квітня. Молдова попросила Україну зняти з нього дипломатичний імунітет.

Детальніше про обставини викрадення і можливих причетних — в матеріалі #Букв.