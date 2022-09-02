Служба безпеки України у відповідь на запит щодо діяльності анонімних телеграм-каналів, які поширюють російську пропаганду, заявила, що всі ці канали вже потрапляли у поле зору спецслужб, проте СБУ не може встановити власників каналів, адже не має взаємодії з адміністрацією "Telegram".

Про це йдеться у відповіді СБУ, яку опублікувала народна депутатка України від фракції “Європейська Солідарність” Ірина Геращенко.

“За результатами розгляду повідомляємо, що вказані у депутатському зверненні телеграм-канали, а саме: “Резидент”, “Легитимный”, “Женщина с косой”, “Разведчик”, “Белый рыцарь”, “Тайны депутата”, “Джокер”, “Трубу прорвало”, “Крокодил”, “Соросята”, “Шептун” потрапляли в поле зору СБ України як такі, що використовуються невстановленими особами для здійснення деструктивної інформаційної діяльності на шкоду державній безпеці України”, – йдеться у відповіді СБУ на запит щодо діяльності анонімних телеграм-каналів.

Відтак зазначено, що відсутність в СБУ каналів взаємодії з адміністрацією месенджера Telegram унеможливлює блокування каналів, видалення деструктивного контенту або отримання даних, що ідентифікують власників каналів офіційним шляхом.

Окрім того, у свої відповіді СБУ додала, що ініціювання питання щодо блокування доступу до месенджера Telegram через застосування закону України “Про санкції” не вважається доцільним з огляду на відсутність правового механізму та технічних можливостей, які можуть дозволити у коректний спосіб забезпечити обмеження доступу до Telegram.

“Водночас у СБУ на постійній основі у межах компетенції здійснюються інші заходи, спрямовані на деанонімізацію власників телеграм-каналів деструктивного спрямування”, – наголосили у СБУ.