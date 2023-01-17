Співголова фракції "Європейська Солідарність" Артур Герасимов розповів журналістам, що Головне слідче управління СБУ не веде розслідування щодо так званих "ботоферм", яке гучно анонсувалось у серпні 2022 року.

Про це йдеться у повідомленні пресслужбі партії “ЄС”.

Нардеп Артур Герасимов прибув до СБУ, щоб з’ясувати, чи проводиться розслідування цієї справи.

“Ви пам’ятаєте, як у серпні 2022 року мене було оббріхано, облито брудом відносно якихось так званих “ботоферм”. Тоді це відбулося з посиланням на Службу безпеки України. Я вирішив завітати і спитати, як йде розслідування? Чи знайшли ці так звані “ботоферми”, і якщо знайшли, то кому вони належать”, – повідомив Герасимов під час включення в етері телеканалу “Прямий”.

Однак, додав нардеп, керівник Головного слідчого управління Служби безпеки України Андрій Швець у відповідь заявив, що Головне слідче управління СБУ “не має до цього жодного відношення” і, відповідно, не проводить розслідування.

“Це схоже на інформаційну спецоперацію, яка була здійснена проти опозиції”, – сказав Герасимов.

Нардеп наголосив, що зараз в України один ворог – це Кремль та РФ, яка веде повномасштабну війну проти України.

“І ми маємо всі тримати єдність для того, щоб дати відсіч цьому ворогу. Опозиція цю єдність тримає. Але, на жаль, з боку влади атаки на опозицію відбуваються постійно”, – зазначив народний депутат.

У цьому контексті Герасимов нагадав, що президент України Володимир Зеленський скасував присвоєння йому дипломатичного рангу.

“Крапку в цьому поставив Верховний Суд, який сказав, що все було зроблено правильно. Далі ці “ботоферми”. Але все було зроблено настільки грубо, фальшивка настільки грубо була склепана, що вона розсипалася ще швидше”, – додав Артур Герасимов.

Він зазначив, що історія з декларуванням завершиться так само нічим.

“Мені нема за що виправдовуватися, і більше року тому я все детально пояснив НАЗК, і НАБУ про це прекрасно відомо”, – наголосив нардеп.

Він резюмував, що зараз правоохоронні органи України замість реальної боротьби з корупцією займається “бурхливою імітацією” цієї діяльності.

“Скажіть будь-ласка, ви бачили підозри ключовим фігурантам розкрадання мільярдів гривень з Приватбанку? А чи бачили ви підозри ключовим фігурантам за розкрадання гуманітарки в Запоріжжі, яка розкрадалася космічними темпами. І в той час ключові фігуранти за повідомленням журналістів спокійно відпочивають на курортах. А чи бачили ви підозри в Дніпрі, коли фітнес-тренер на будівництві доріг освоює мільярди гривень? Це в той час, коли країна воює, і люди останню гривню віддають на українську армію. Я хочу звернутися до правоохоронних органів: сьогодні треба битися з ворогом і битися з реальною корупцією”, – сказав Герасимов.