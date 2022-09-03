Про це повідомив народний депутат від “Європейської Солідарності Володимир Ар’єв у Facebook.
На його звернення в СБУ відповіли, що “в результаті зазначеного заборонених до обігу предметів, символіки, провокаційних матеріалів не виявлено”, а фактів діяльності на підтримку Росії не встановлено.
“У “крьостном ходу” московського патріархату діяльності на підтримку агресора не виявлено, провокаційних матеріалів (портрет русского царя ніколая ІІ) не встановлено. Все харашо. З повагою, ваша СБУ. Так і живем…”, — написав у дописі нардеп.
Що передувало?
Наприкінці серпня попри заборону на масові заходи через військові погрози від РФ та воєнний стан в Україні, близько п’яти тисяч паломників вирушили хресною ходою з Кам’янця-Подільського до Свято-Почаївської Успенської лаври. Тоді, за словами керівника Тернопільської ОВА, жоден з ієрархів УПЦ московського патріархату не благословляв хресну ходу.
Місцева влада 24 серпня, замість того, аби займатись нагальними проблемами, мусила “виловлювати по полях” неконтрольовану масу у 5 тисяч осіб. Водночас місцеві ЗМІ повідомляли, що після низки безрезультатних звернень до влади та поліції, мешканці Тернопільщини вирішили зупинити ходу власними силами.
Місцеві вигукували “Слава Україні — Героям слава”, на що прихильники московського патріархату кричали – “хрістос воскрєсі”, тоді жителі Підволочиська закликали “Геть московського попа”, “До пекла, там ваше місце”. Очевидці пояснили, що ще на Хмельниччині на хрестах були помічені триколори РФ. Також зазначалося, що ніхто у колоні не міг говорити українською мовою та не здатен відповісти “Героям Слава”.
Після цього у політичній партії “Європейська Солідарність” закликали Службу безпеки України розібратись з цим питанням.
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