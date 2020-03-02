Про це Шон Таусенд написав у Facebook.

Нагадаємо, вранці 25 лютого біля громадських активістів та співзасновників ГО “Український Кібер Альянс” Андрія Барановича, Олександра Галущенко і Андрія перевезено правоохоронці провели обшуки за місцем реєстрації. В “Кіберальянсе” обшуки зв’язали з “політичним тиском”.

У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що слідчі дії проводилися за фактом несанкціонованого втручання в інформаційні системи одеського аеропорту в жовтні 2019 року.

“У суді щодо арешту майна Ukrainian Cyber ​​Alliance перерву до п’ятої години вечора … А поки трохи хотілося б поговорити про прокурорської логіці. Вони побачили у мене на сторінці фотографію з аеропорту Софії із завислим (не зламати, а саме завислим) комп’ютером, думають що фотографія зроблена в аеропорту Борисполя, що було б нескладно перевірити, якби це хоч кого-то цікавило (хоча “Бориспіль” цього дня не повідомляв ні про які збої) і це нібито свідчить про те, що я міг бути причетний до збою міжнародному аеропорту Одеси (самі вони 16 жовтня я писали про збої, а не злом) “- написав Таусенд.

За його словами, СБУ провела огляд сторінки, і прийшла до висновку, що ряд постів містить неповажні відгуки, а місцями і “загрози”, “превеликий лідеру сучасності”, а так само заклики виходити на мітинги “спрямовані проти президента”.

“Щоб ви розуміли, мова йде про мітинги в “День захисника України”, в яких брала участь “Демократична Сокира”. Тобто, Служба безпеки у нас займається не національною безпекою, а, як сьогодні сказав Вадим Колокольников, захищає ділову репутацію Зеленського. якщо для СБ України – День захисника України, загроза, то я просто не знаю, що тут ще можна додати”, – підкреслив Шон Таусенд.