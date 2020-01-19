Про це повідомляє видання “Цензор.НЕТ”.
“Повідомляємо, що на даний момент підстави для недопуску зазначених осіб для участі в гастрольних заходах на території України у СБУ відсутні”, – йдеться у відповіді Служби.
При цьому СБУ просить поліцію в Запорізькій області посилити заходи безпеки під час театральної вистави за участю Башарова, Колесникова і Удовиченко 19 січня з-за “негативного суспільного резонансу серед активістів націонал-патріотичних громадських структур Запоріжжя, оскільки в ЗМІ висвітлюється інформація про підтримку ними в російських ЗМІ збройної анексії Криму, а також наводиться інформація про можливе незаконне перетинання кордону України під час гастролей на тимчасово окупованій півострові”.
- Раніше повідомлялося, що депутати чотирьох фракцій вимагають від Служби безпеки України (СБУ) не пускати до України російських виконавців, які відкрито підтримують анексію Криму, зокрема Валерія Сюткіна та Олександра Сєрова.
- Служба безпеки України заборонила всім трьом учасницям російської групи “Воровайки” в’їзд на територію України.