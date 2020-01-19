Служба безпеки України (СБУ) не бачить причин не пускати до України російських артистів Марата Башарова, Сергія Колесникова та Ларису Удовиченко, незважаючи на те, що вони виступали в анексованому Криму.

Про це повідомляє видання “Цензор.НЕТ”.

“Повідомляємо, що на даний момент підстави для недопуску зазначених осіб для участі в гастрольних заходах на території України у СБУ відсутні”, – йдеться у відповіді Служби.

При цьому СБУ просить поліцію в Запорізькій області посилити заходи безпеки під час театральної вистави за участю Башарова, Колесникова і Удовиченко 19 січня з-за “негативного суспільного резонансу серед активістів націонал-патріотичних громадських структур Запоріжжя, оскільки в ЗМІ висвітлюється інформація про підтримку ними в російських ЗМІ збройної анексії Криму, а також наводиться інформація про можливе незаконне перетинання кордону України під час гастролей на тимчасово окупованій півострові”.