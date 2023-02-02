У результаті спецоперації у Дніпрі Служба безпеки України нейтралізувала кримінальне угруповання, яке тероризувало і намагалось тримати в страху місцевих жителів.

Про це сповіщає пресслужба СБУ в Telegram.

За даними Служби безпеки, правопорушники створювали штучні конфліктні ситуації з громадянами, а потім “вибивали” з них гроші за “вирішення спору”. У разі відмови – застосовували психологічний тиск, насилля та погрожували фізичною розправою, у тому числі близьким родичам потерпілих.

Зазначено, що співробітники СБУ задокументували факт вимагання зловмисниками 8 тис. дол з місцевого жителя. У ході слідчо-оперативних дій правоохоронці затримали трьох представників так званого “силового блоку” угруповання під час передачі їм частини грошей від потерпілого.

“За даними слідства, всі вони раніше неодноразово притягувались до кримінальної відповідальності за вчинення тяжких злочинів. Під час обшуків за місцем перебування фігурантів виявлено зброю та гроші, одержані злочинним шляхом”, – повідомляють у пресслужбі.

Нині триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до діяльності угруповання.