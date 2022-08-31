Про це повідомляє пресслужба СБУ в Facebook.
Насамперед ворогів цікавила інформація щодо бойових позицій підрозділів ЗСУ та передислокації української військової техніки в районах Слов’янська, Бахмуту і Краматорська.
Для збору розвідданих вони здійснювали приховане візуальне спостереження за об’єктами з використанням засобів фото-, відеофіксації. Зібрані відомості передавали представникам спецслужб РФ через заздалегідь відпрацьовані анонімні Telegram-канали, додаючи геолокації.
Цю інформацію агресори використовували для масованих ракетно-артилерійських ударів і підготовки диверсій поблизу лінії фронту.
Встановлено, що до складу агентурної мережі входили п’ятеро місцевих мешканців, які були завербовані російськими спецслужбами для проведення розвідувально-підривної діяльності на сході України. Їхня активність у соцмережах привернула увагу окупантів.
Для маскування злочинів зловмисники діяли автономно і підтримували комунікацію через так званих “зв’язкових”. Ними виявились двоє учасників терористичної організації “ДНР”. Під час обшуків правоохоронці виявили в агентів комп’ютерну техніку та мобільні телефони з доказами злочинних дій.
Затриманим повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі слідчі Служби безпеки завершили розслідування щодо чотирьох підозрюваних і передали обвинувальні акти в суд.
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