Під час "зачистки" прифронтових районів сходу України Служба безпеки знешкодила ще одну російську агентурну мережу. Зловмисники розвідували місця розташування та маршрути переміщення Сил оборони України на території Донецької області.

Про це повідомляє пресслужба СБУ в Facebook.

Насамперед ворогів цікавила інформація щодо бойових позицій підрозділів ЗСУ та передислокації української військової техніки в районах Слов’янська, Бахмуту і Краматорська.

Для збору розвідданих вони здійснювали приховане візуальне спостереження за об’єктами з використанням засобів фото-, відеофіксації. Зібрані відомості передавали представникам спецслужб РФ через заздалегідь відпрацьовані анонімні Telegram-канали, додаючи геолокації.

Цю інформацію агресори використовували для масованих ракетно-артилерійських ударів і підготовки диверсій поблизу лінії фронту.

Встановлено, що до складу агентурної мережі входили п’ятеро місцевих мешканців, які були завербовані російськими спецслужбами для проведення розвідувально-підривної діяльності на сході України. Їхня активність у соцмережах привернула увагу окупантів.

Для маскування злочинів зловмисники діяли автономно і підтримували комунікацію через так званих “зв’язкових”. Ними виявились двоє учасників терористичної організації “ДНР”. Під час обшуків правоохоронці виявили в агентів комп’ютерну техніку та мобільні телефони з доказами злочинних дій.

Затриманим повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі слідчі Служби безпеки завершили розслідування щодо чотирьох підозрюваних і передали обвинувальні акти в суд.