СБУ розслідує інциденти, пов'язані з розведенням сил на Донбасі, візитом Президента Зеленського в Оман та створенням "консультради" з бойовиками як одну справу про держзраду.

Про це повідомили активісти “Руху опору капітуляції”.

Зазначається, що в січні поточного року активіст руху Дмитро Сінченко звернувся до Держбюро розслідувань із вимогою відкрити кримінальне провадження за фактом можливої ​​державної зради (ч.1 ст. 111 ККУ) у зв’язку затвердженням тексту “формули Штайнмаєра”. За рішенням суду провадження було відкрито.

Тепер Служба безпеки України долучила до цього провадження інші заяви Сінченка про можливу державну зраду. У них йдеться про такі факти як:

відведення українських військ з лінії зіткнення в районі декількох населених пунктів на Донбасі та його наслідки;

візит Президента України Володимира Зеленського та голови Офісу Президента Андрія Єрмака в Оман та їхню можливу зустрічі з високопоставленими російськими чиновниками;

створення так званої консультативної ради з представниками ОРДЛО.

Активіст вважає цей крок логічним, оскільки ці інциденти є “ланками одного ланцюга”.

“Дії вищого державного керівництва як у зовнішній, так і у внутрішній політиці, свідчать про те, що нова влада взяла курс на підписання капітуляції у війні з Росією. Це не просто “політичні рішення”. Я вважаю, що ці дії мають ознаки злочину – державної зради. І зі мною вимушені були погодитись і Суд, який зобов’язав ДБР відкрити провадження, і Державне бюро розслідувань, яке виконало рішення суду, і Служба безпеки України, яка здійснює розслідування”, — прокоментував він.