Служба безпеки України оголосила підозру екс-народному депутату Семену Семенченку, а також "агенту НАБУ" Євгену Шевченку. Їх підозрюють в створенні незаконного приватного збройного формування (ПВК) і контрабанді зброї.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

В СБУ вважають, що Семенченко і Шевченко – можливі організатори та учасники схеми по незаконному ввезенню в Україну з Росії військових запчастин. Ці запчастини продавали державним оборонним підприємствам за завищеними цінами.

Приватна військова компанія (ПВК), яку організували Семенченко і Шевченко, була спрямована проти основ національної безпеки. В її складі було понад 150 осіб. Вони діяли під прикриттям охоронних фірм і громадських організацій.

Учасників ПВК готували на тренувальній базі в Київській області. Деяких готували за кордоном. На чолі організації було близько 15 осіб.

В СБУ заявили, що у них є докази того, що фігуранти справи укладали контракти між ПВК і представниками різних організацій країн Близького Сходу. Їм надходили пропозиції постачати зброю в ці країни.