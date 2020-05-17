Про це повідомляє пресцентр СБУ в Facebook.

“Жертвами терору 1937-38 років стали понад 260 тис. українців. Більшість з них були розстріляні. А їх сім’ям повідомляли про смерть від інфарктів і серцевих нападів. Була навіть окрема директива – з родичами розстріляних говорити усно, а дату смерті в довідках ставити довільно в межах 10 років після арешту. Сьогодні документи з архівів КДБ доступні онлайн. Колекція про долі “розстріляного відродження” показує, як ховалася правда “, – йдеться в повідомленні.

СБУ наводить приклад розстрілу українського режисера Леся Курбаса.

“Точна дата його розстрілу – 3 листопада 1937 року. Хоча за документами він нібито загинув в таборах в 1942-му. І через 19 років після реальної смерті Курбаса в архівах КДБ Архангельської області з’явиться висновок: скасувати розстріл через відсутність складу злочину”, – йдеться в повідомленні.

“Розстріляне відродження” – це духовно-культурне та літературно-мистецьке покоління 1920-х років в Україні, яке дало високохудожні твори в галузі літератури, філософії, живопису, музики, театру і яке було знищене сталінським режимом.

До покоління “Розстріляного відродження” відносяться засновник нового українського театру Лесь Курбас; один з найталановитіших українських прозаїків Валер’ян Підмогильний; Микола Куліш – драматург, громадський і освітній діяч, редактор; Микола Зеров – лідер “неокласиків”, надзвичайно тонкий вчений, поет, перекладач західноєвропейської і античної літератури; Матвій Яворський – історик, політичний діяч, академік ВУАН; Володимир Чеховський – український політик, громадський діяч, прем’єр-міністр УНР, один із засновників УАПЦ і багато інших.