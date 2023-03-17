Про це повідомляє пресслужба СБУ у Telegram.

Зазначається, що до організації оборудки причетний топменеджмент 16 регіональних газових підприємств у Київській, Харківській, Дніпропетровській, Львівській, Вінницькій, Житомирській, Волинській, Закарпатській, Сумській, Рівненській, Хмельницькій, Чернігівській та Івано-Франківській областях. Як пише СБУ, керівники пов’язані з одним з українських олігархів.

“На папері” посадовці платили за газ приватним підконтрольним компаніям, але насправді не отримували від них газу.

“Фактично вони здійснювали несанкціонований відбір блакитного палива, яке знаходилося у газотранспортній системі й належало державі”, – зазначили в СБУ.

Згідно з даними спецслужби, такі злочинні дії завдали Україні збитків на майже 3,5 мільярда гривень лише у 2021 році.

Також облгази отримували сплату за тарифами від споживачів, але одержані гроші використовували не для придбання газу. Кошти “перераховували” підконтрольним комерційним структурам для виведення у тінь.

Водночас облгази продовжували використовувати запаси державної газотранспортної системи, збільшували свою заборгованість перед “Нафтогазом”.

Далі організатори схеми намагались “списати” штучну заборгованість коштом бюджету. Проте їх викрили співробітники СБУ. Наразі правоохоронці проводять обшуки в офісних приміщеннях облгазів.