У Службі безпеки України заявили, що зібрали буцімто "неспростовні докази вини" співробітників Національної спілки архітекторів України, які "займалися махінаціями у будівельній сфері". Втім, у Спілці з підозрою не погоджуються та заявляють, що мета обшуків СБУ — знищити спілку через критику законопроєкту №5655.

Про це повідомляє пресслужба СБУ та заступниця голови Архітектурної палати НСАУ Анна Курій у Facebook.

Зазначається, що “зловмисники видавали нові сертифікати атестації архітекторів, хоча не мали на це права”. Спецслужбовці вважають, що аби схема працювала, архітектори незаконно змінювали персональні дані архітекторів у раніше виданих сертифікатах.

Для цього представник Національної спілки архітекторів, за вказівкою керівника, нібито передав підконтрольній третій особі свій електронний ключ для входу в електронну систему.

“Використовуючи ключ та прогалини в протоколах безпеки системи, здійснено несанкціоноване втручання та зміну особистих даних в старих сертифікатах архітекторів з окупованого Криму на необхідних “новостворених”, — йдеться в повідомленні СБУ.

У такий спосіб, керівнику Національної спілки архітекторів України, його заступниці та IT фахівцю, який “безпосередньо здійснював втручання”, за ч. 2 ст. 361 ККУ.

Водночас заступниця голови Архітектурної палати НСАУ Анна Курій заявила, що мета обшуку — знищення спілки за критику містобудівного законопроєкту №5655.

“В Спілці архітекторів сьогодні знову обшуки. Законопроєкт 5655 досі не ветовано. В тому, що ці дії тісно пов’язані, немає сумнівів ні у кого. Мета — знищення НСАУ, щоб не стояли на шляху містоґвалтівної реформи якісь непотрібні нікому архітектори та урбаністи. В цю історію давно пора втрутитися президенту і накласти вето [на законопроєкт 5655], — написала Курій.