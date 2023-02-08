Про це повідомляє пресслужба СБУ та заступниця голови Архітектурної палати НСАУ Анна Курій у Facebook.
Зазначається, що “зловмисники видавали нові сертифікати атестації архітекторів, хоча не мали на це права”. Спецслужбовці вважають, що аби схема працювала, архітектори незаконно змінювали персональні дані архітекторів у раніше виданих сертифікатах.
Для цього представник Національної спілки архітекторів, за вказівкою керівника, нібито передав підконтрольній третій особі свій електронний ключ для входу в електронну систему.
“Використовуючи ключ та прогалини в протоколах безпеки системи, здійснено несанкціоноване втручання та зміну особистих даних в старих сертифікатах архітекторів з окупованого Криму на необхідних “новостворених”, — йдеться в повідомленні СБУ.
У такий спосіб, керівнику Національної спілки архітекторів України, його заступниці та IT фахівцю, який “безпосередньо здійснював втручання”, за ч. 2 ст. 361 ККУ.
Водночас заступниця голови Архітектурної палати НСАУ Анна Курій заявила, що мета обшуку — знищення спілки за критику містобудівного законопроєкту №5655.
“В Спілці архітекторів сьогодні знову обшуки. Законопроєкт 5655 досі не ветовано. В тому, що ці дії тісно пов’язані, немає сумнівів ні у кого. Мета — знищення НСАУ, щоб не стояли на шляху містоґвалтівної реформи якісь непотрібні нікому архітектори та урбаністи. В цю історію давно пора втрутитися президенту і накласти вето [на законопроєкт 5655], — написала Курій.
- 12 грудня на сайті президента з’явилася петиція з проханням накласти вето на законопроєкт N5655, де наголошується, що введення в дію цього закону призведе до хаотичної забудови міст та знищення історичних пам’яток великими забудовниками. Станом на 00:10 14 грудня петиція набрала 25 000 необхідних голосів.
- Згодом посли країн G7 висловили готовність брати участь у моніторингу впровадження реформи містобудування.
- В Україні створили портал про реформу містобудування, на якому можна ознайомитися з концепцією реформи, переглянути відео обговорень та отримати відповіді на найпоширеніші запитання.