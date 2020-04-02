Про це повідомила пресслужба СБУ на своїй сторінці у Facebook.

“Головне слідче управління СБ України розслідує кримінальне провадження за фактом можливого вчинення посадовими особами ТОВ “Eurolab” дій, які спрямовані на поширення епідемії COVID-19 та заподіяння шкоди здоров’ю населення України”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що мова йде про навмисне неповідомлення відповідних державних органів інформації про позитивні результати тестів на коронавірус у окремих осіб.

У зв’язку з цим 1 квітня 2020 року на підставі судової ухвали були проведені обшуки в приміщеннях Eurolab для встановлення усіх обставин даного правопорушення. За їх результатами співробітниками СБУ вилучили необхідні для слідства документи та інформацію.

“Найближчим часом ці документи опрацюють із залученням фахівців Міністерства охорони здоров’я України, після чого будуть прийняті відповідні процесуальні рішення у кримінальному провадженні. Досудове розслідування триває, проводяться всі необхідні та передбачені чинним законодавством слідчі й розшукові дії”, – додали в СБУ.

У відомстві наголосили, що приділятимуть особливу увагу будь-яким порушенням закону, які пов’язані з розповсюдженням коронавірусу в Україні.

“Сьогодні це, дійсно, питання національної безпеки. Також ми вважаємо неприпустимим, коли окремі особи, що своїми діями поставили під загрозу здоров’я та життя багатьох людей, намагаються уникнути відповідальності, переводячи ситуацію у політичну площину”, – резюмували у пресслужбі.

Варто зазначити, що власником Eurolab є бізнесмен і телеведучий Андрій Пальчевський.

Нагадаємо, що 3 квітня 2019 року на той момент кандидат у президенти Володимир Зеленський заявив, що готовий йти на дебати з п’ятим президентом України Петром Порошенко. При цьому шоумен висунув ряд умов: проведення дебатів на НСК “Олімпійський”; здача аналізів на алкоголь і наркотики; визнання чинним Главою держави того, що він йде на дебати не з “маріонеткою Кремля або Коломойського”, не з “клоуном”, а з кандидатом в президенти. Порошенко у відповідь повідомив, що згоден провести загальнонаціональні дебати і запропонував Зеленському разом здати аналізи в п’ятницю, 5 квітня, в медпункті стадіону “Олімпійський”. У відповідь шоумен відмовився. 5 квітня Зеленський здав аналізи в клініці Eurolab. Співробітник Eurolab Владислав Кірякулов, який брав аналіз, виявився зіркою телешоу “МастерШеф” (телеканал СТБ). Крім того, він “засвітився” в серіалі “Свати”.

Увечері 5 квітня Володимир Зеленський опублікував результати аналізів, оформлені заднім числом. Спочатку на сторінці з’явилися результати аналізів з датою здачі 2 квітня 2019 року, а через пару хвилин їх замінили на нові (з датою 5 квітня). Згодом медичний центр Eurolab заявив, що помилився із зазначенням дати в результатах обстеження.