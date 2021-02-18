Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Підозра повідомлена за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни); ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством).

У СБУ зазначають, що Андрій Картаполов у січні-лютому 2015 року, обіймаючи посаду начальника Головного оперативного управління – заступника начальника Генерального штабу ЗС РФ, здійснював планування і координацію дій підрозділів збройних сил держави-агресора та підконтрольних їм незаконних збройних формувань із захоплення міста Дебальцево та прилеглих до нього населених пунктів.

Фото: СБУ

На переконання слідчих СБУ, він діяв за попередньою змовою з іншими особами з числа керівництва ЗС РФ.

Крім того, встановлено, що у серпні 2014 року Андрій Картаполов спільно з іншими представниками командування ЗС РФ:

забезпечував планування і керування російськими підрозділами під час їх вторгнення на територію України,

брав участь в організації віроломного вбивства українських воїнів біля м. Іловайськ під час їх виходу так званим “зеленим коридором” під надані “гарантії” керівництва РФ,

забезпечував подальшу збройну окупацію інших населених пунктів Донецької і Луганської областей.

“Досудове розслідування здійснюється за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора. За вчинення інкримінованих злочинів Кримінальним кодексом України передбачено максимальне покарання у вигляді довічного позбавлення волі”, – повідомляють у СБУ.