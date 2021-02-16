Covid-19 Україна

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СБУ оголосила про підозру Шарію

Служба безпеки України оголосила про підозру за двома статтями блогерові, лідеру "Партії Шарія" Анатолію Шарію.

Вівторок, 16 лютого 2021, 15:29

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

“На переконання слідчих, він здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері. Є підстави вважати, що Анатолій Шарій діяв на замовлення іноземних структур”, – йдеться в повідомленні.

Підозра оголошена під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури в межах кримінального провадження за двома статтями Кримінального кодексу України – ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) та ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками). Зокрема, щодо останньої статті, то  йдеться про розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, приниження національної честі та гідності тощо.

Зазначається, що докази слідства підтверджені низкою експертних досліджень, які встановили, що в інтерв’ю та виступах Шарія наявні факти його підривної діяльності проти України.

Починаючи з 2012 року через соціальні мережі, електронні ЗМІ та російські телевізійні канали він сприяв державним та неурядовим структурам РФ у проведенні спеціальних інформаційних операцій.

Зокрема, за даними СБУ, Шарій займався дискредитацією державної політики України, умисно та цілеспрямовано поширював маніпулятивну, викривлену інформацію щодо урядових ініціатив та подій на Сході країни. Метою було – загострення і дестабілізація суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації, розпалювання міжетнічних і міжконфесійних конфліктів.

Такі протиправні дії Шарія активно використовували російські ЗМІ, зокрема, телеканали основної пропагандистської державної компанії ВДТРК (“Россия 24”, “Россия 1”), телеканал Міністерства оборони РФ “Звезда” тощо.

“До уваги слідства були також прийняті неодноразові заяви та звернення громадян і організацій стосовно можливої антиукраїнської діяльності блогера на підставі поширюваних ним матеріалів у мережі інтернет та виступів на російських ЗМІ”, – додали в СБУ.

Наразі тривають слідчі дії, продовжується документування усіх обставин скоєння злочину та встановлюються інші особи, які сприяли, або можуть бути причетними до системної протиправної діяльності Шарія.

Фото: СБУ

  • 7 листопада Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження проти Анатолія Шарія, лідера “Партії Шарія”, через посягання на територіальну цілісність України.
  • Раніше п’ятий президент України, лідер партії “ЄС” Петро Порошенко виграв апеляцію у справі проти Анатолія Шарія, лідера “Партії Шарія”.
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