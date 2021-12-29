Про це йдеться на сайті СБУ.
Служба безпеки повідомила про підозру посереднику, який передавав гроші. Він був так званим позаштатним радником митника.
Правоохоронці також зазначили, що раніше вже ліквідовували масштабний злочинний механізм, до якого входили посадовці митниці. Зловмисники систематично вимагали гроші в українських агропідприємств, які експортують продукцію до ЄС.
Митники обіцяли підприємцям за винагороду не перешкоджати під час оформлення товарів. Оперативники викрили та припинили незаконну діяльність.
Наразі чиновник та його спільник підозрюються у вчиненні злочину за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.
Вирішується питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу.
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