Служба безпеки України (СБУ) оголосила підозру керівнику російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер". Зловмисник причетний до посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, а також ведення агресивної війни.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Слідчими української спецслужби встановлено, що у період із липня 2014 до березня 2015 року зловмисник перебував на тимчасово окупованій території Донецької і Луганської областей. При чому діяв за попередньою змовою із високопосадовцями Збройних сил РФ та під їх контролем

Ім’я підозрюваного не розголошується, однак зазначено, що ним є громадянин Росії, який очолив ПВК для здійснення прихованих військових операцій РФ.

За інформацією слідства, чоловік командував підпорядкованими йому підрозділами бойовиків ПВК “Вагнер”, які спільно з підрозділами регулярних військ РФ та незаконних збройних формувань вели бойові дії проти Збройних Сил України.

На підставі одержаних доказів протиправної діяльності зловмисник підозрюється у вчиненні злочинів за:

ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України),

ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.