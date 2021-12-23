Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Слідчими української спецслужби встановлено, що у період із липня 2014 до березня 2015 року зловмисник перебував на тимчасово окупованій території Донецької і Луганської областей. При чому діяв за попередньою змовою із високопосадовцями Збройних сил РФ та під їх контролем
Ім’я підозрюваного не розголошується, однак зазначено, що ним є громадянин Росії, який очолив ПВК для здійснення прихованих військових операцій РФ.
За інформацією слідства, чоловік командував підпорядкованими йому підрозділами бойовиків ПВК “Вагнер”, які спільно з підрозділами регулярних військ РФ та незаконних збройних формувань вели бойові дії проти Збройних Сил України.
На підставі одержаних доказів протиправної діяльності зловмисник підозрюється у вчиненні злочинів за:
- ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України),
- ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.
Наразі триває досудове розслідування. Вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у міжнародний розшук для притягнення до кримінальної відповідальності за злочини проти державної безпеки України”, — зазначається в заяві СБУ.
- Посли країн Європейського Союзу затвердили санкції проти членів приватної військової компанії “Вагнера”.
- Детальніше про це — в матеріалі “Історія “вагнерівців” – як розвивався один із найбільших скандалів в історії України”.
- Офіс президента України погрожував кримінальними переслідуваннями українським розвідникам, які причетні до спецоперації із затримання “вагнерівців”.
- Про те, чи загрожує Зеленському та Єрмаку тюрма через розслідування Bellingcat — в статті #Букв.